Çorum FK Fenerbahçe maçına saatler kala paylaştı! Herkes Galatasaray'ı etiketledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Çorum FK, maça saatler kala stadyum zeminini paylaştı.
Zeminin oldukça iyi durumda olduğu görülürken kullanıcılar sıklıkla Galatasaray'ın resmi hesabını etiketledi.
Bilindiği gibi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zeminindeki deformasyonlar nedeniyle önce Victor Osimhen ardından da Rafael Leao sakatlık yaşamıştı.
Çorum'un bu paylaşımı, sarı-kırmızılı kulübe bir gönderme olarak yorumlandı.
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