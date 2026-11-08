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Çorum FK - Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık! 8 hafta yok

13:07, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:13, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kritik maç öncesi sakatlık haberi geldi.

Süper Lig'de oynanacak Çorum FK-Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi ekibe kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çorum FK-Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi takıma kötü haber geldi.

Çorum FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Özdemir'in sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir’in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


Spor
Fenerbahçe'de Çorum FK maçı öncesi 3 eksik

Başlıklar :Süper LigÇorum FKFenerbahçe
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Çorum FK - Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık! 8 hafta yok
Kritik maç öncesi sakatlık haberi geldi.
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