Çorum FK - Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık! 8 hafta yok

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çorum FK-Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi takıma kötü haber geldi.
Çorum FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berat Özdemir'in sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir’in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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