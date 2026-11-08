Dünya yıldızının kariyeri mi bitiyor? "Kolay tedavi edilemeyen bir hastalığı var"

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te Jamal Musiala'nın sağlık durumu hakkında birinci ağızdan kritik bir açıklama geldi. Kulübün Onursal Başkanı Uli Hoeness, genç yıldızın yaşadığı sağlık sorunlarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Jamal Musiala’nın durumuyla ilgili kulüp olarak bir ikilem içerisinde olduklarını belirten Hoeness, Alman futbolcunun rahatsızlığının boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri sarf etti:

"Onunla bir ikilem içindeyiz. Basitçe tedavi edilemeyen, ilaçlarla bir ölçüde yönetilebilen bir hastalığı var. Eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği belirsiz."

Reklam Reklam

Alman devinin ve dünya futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen 23 yaşındaki oyuncunun yaşadığı bu süreç, futbol dünyasında ve Bayern Münih taraftarları arasında büyük endişe yarattı.