Görüntüsü tepki çekmişti: Fenerbahçeli futbolcu kadro dışında kaldı

UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a 5-3 mağlup olunan maçta oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle gündeme gelen genç oyuncu, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Çorum FK ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe U19 Takımı, sahadan 5-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında oyundan alınan 18 yaşındaki Çağrı Balta, formasını çıkararak doğrudan soyunma odasına gitmişti. Genç futbolcunun bu tavrı sosyal medyada gündem olmuştu.
Çağrı Balta, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Çorum FK ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
Teknik direktör Mustafa Ertem'in genç oyuncuyu sergilediği tepki sebebiyle kadroya almadığı iddia edildi.
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