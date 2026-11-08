İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay gönderme: Gol sevinci gündem oldu (VİDEO)

Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında aldığı farklı skora İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci damga vurdu. İkinci golünün ardından yaptığı hareket, Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlanırken yıldız futbolcunun A Milli Takım kadrosuna alınmaması yeniden gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşan Fenerbahçe, farka koştu. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. Ancak karşılaşmanın önüne geçen olaylardan biri İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci oldu.
GOLÜNÜ ATTI, SEVİNCİYLE GÜNDEM OLDU
Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında bulduğu gollerden birine imza atan İrfan Can Kahveci, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcunun golün ardından yaptığı hareket, kısa sürede gündem oldu.
Kahveci'nin gol sevincinin, Sergen Yalçın'a gönderme olduğu şeklinde yorumlandı. Milli takım kadrosuna davet edilmeyen futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
SERGEN YALÇIN'IN VİDEOSUNA GÖNDERME
İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinin arkasında, Sergen Yalçın'ın geçmiş sezonlarda bir karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği görüntülerin olduğu öne sürüldü.
Tecrübeli futbolcunun bu görüntülere gönderme yaptığı değerlendirilirken, gol sevinci karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALMAMIŞTI
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, 17 maçta 5 gol ve 3 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun A Milli Takım kadrosuna dahil edilmemesi tartışma konusu olmuştu.
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