Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Skor - İlk 11’ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor - Trabzonspor ilk 11'leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Alanyaspor:
Victor, Hadergjonaj, Lima, Bedirhan, Aliti, Ruan, Baran, Maestro, Ui-jo, Yusuf, Arda.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR
ALANYASPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı için
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