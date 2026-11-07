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Galatasaray'da Osimhen depremi! Ameliyat kararı açıklandı: Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

07:54, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 08:01, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcünün sol dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Amedspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. Peki, Osimhen kaç hafta yok, ne zaman dönecek?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı kulübün duyurusunda, Nijeryalı futbolcunun MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edildiği ve artroskopik cerrahi uygulanmasının planlandığı belirtildi.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."


Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Osimhen'in ameliyat edilecek olması Galatasaray'da endişe yaratırken, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.


Kulüpten yapılan açıklamada ameliyat kararı duyurulmasına rağmen Nijeryalı golcünün kaç hafta forma giyemeyeceğine ilişkin herhangi bir süre paylaşılmadı. Osimhen'in sahalara dönüş takviminin ameliyatın ardından yapılacak değerlendirmelerle netleşmesi bekleniyor.


Amedspor maçında forma giyemeyecek

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Amedspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılı ekipte gözler, yıldız golcünün ameliyat sonrası sağlık durumuna ve sahalara dönüş sürecine çevrildi.


Başlıklar :GalatasarayOsimhenAmedspor
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Galatasaray'da Osimhen depremi! Ameliyat kararı açıklandı: Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı kulübün duyurusunda, Nijeryalı futbolcunun MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edildiği ve artroskopik cerrahi uygulanmasının planlandığı belirtildi.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."


Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Osimhen'in ameliyat edilecek olması Galatasaray'da endişe yaratırken, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.


Kulüpten yapılan açıklamada ameliyat kararı duyurulmasına rağmen Nijeryalı golcünün kaç hafta forma giyemeyeceğine ilişkin herhangi bir süre paylaşılmadı. Osimhen'in sahalara dönüş takviminin ameliyatın ardından yapılacak değerlendirmelerle netleşmesi bekleniyor.


Amedspor maçında forma giyemeyecek

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Amedspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılı ekipte gözler, yıldız golcünün ameliyat sonrası sağlık durumuna ve sahalara dönüş sürecine çevrildi.


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