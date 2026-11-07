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Fenerbahçe Brezilya’nın yıldızını transfer ediyor: Emre Belözoğlu onay verdi

15:55, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:04, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Ara transfer dönemi için orta saha takviyesi planlayan Fenerbahçe, rotasını Botafogo forması giyen Danilo’ya çevirdi. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Danilo'yu transfer listesine ekledi. Fenerbahçe'nin oyuncuyu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği belirtildi.


Botafogo 22 milyon euro ödedi

Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer olan Danilo, Brezilya ekibiyle Temmuz 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Botafogo'nun oyuncunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödediği aktarıldı.


Fenerbahçe istiyor

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Danilo'nun performansının Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı ifade edildi. Botafogo'nun yıldız futbolcu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin şu ana kadar Botafogo'ya resmî bir teklif sunmadığı, transferin devre arasında gerçekleşebileceği kaydedildi.



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Başlıklar :fenerbahçedaniloemre belözoğlu
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Fenerbahçe Brezilya’nın yıldızını transfer ediyor: Emre Belözoğlu onay verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
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