Fenerbahçe Brezilya’nın yıldızını transfer ediyor: Emre Belözoğlu onay verdi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Danilo'yu transfer listesine ekledi. Fenerbahçe'nin oyuncuyu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği belirtildi.
Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer olan Danilo, Brezilya ekibiyle Temmuz 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Botafogo'nun oyuncunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödediği aktarıldı.
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Danilo'nun performansının Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı ifade edildi. Botafogo'nun yıldız futbolcu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin şu ana kadar Botafogo'ya resmî bir teklif sunmadığı, transferin devre arasında gerçekleşebileceği kaydedildi.
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