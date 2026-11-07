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Fenerbahçe tecrübeli isim için kararını verdi: Yollar kesin olarak ayrılıyor

10:21, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:34, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt takımın başında görev yapmıştı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirilmişti. Emre Belözoğlu’nun göreve başlamasından sonra Dirk Kuyt’ın da durumu netlik kazandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte teknik heyette değişiklik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde geçici teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt'ın, Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı belirtildi.


Kuyt antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk antrenmanında Dirk Kuyt'ın yanı sıra teknik ekipten bazı isimler de yer almamıştı.


Belözoğlu kararını verdi

Emre Belözoğlu, imza töreninde Kuyt'ın geleceğiyle ilgili soruya, teknik ekibin kulüp tarafından açıklanacağını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyleyerek yanıt vermişti. Belözoğlu'nun 12-13 kişilik yeni bir teknik kadroyla çalışması ve Kuyt’ın o ekip içerisinde olmaması bekleniyor.



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Başlıklar :fenerbahçeemre belözoğludirk kuyt
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Fenerbahçe tecrübeli isim için kararını verdi: Yollar kesin olarak ayrılıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt takımın başında görev yapmıştı.
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