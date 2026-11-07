Fenerbahçe tecrübeli isim için kararını verdi: Yollar kesin olarak ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte teknik heyette değişiklik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde geçici teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt'ın, Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk antrenmanında Dirk Kuyt'ın yanı sıra teknik ekipten bazı isimler de yer almamıştı.
Emre Belözoğlu, imza töreninde Kuyt'ın geleceğiyle ilgili soruya, teknik ekibin kulüp tarafından açıklanacağını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyleyerek yanıt vermişti. Belözoğlu'nun 12-13 kişilik yeni bir teknik kadroyla çalışması ve Kuyt’ın o ekip içerisinde olmaması bekleniyor.
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