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TFF’den Fenerbahçeli yıldız oyuncu hakkında açıklama: Cezası onandı

09:55, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:06, 07/11/2026, Cumartesi
DHA
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Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin, Archie Brown’un kavga eylemi nedeniyle aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezasına yaptığı itirazı reddederek cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Archie Brown'un cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ve Futbolcusu Archibald Norman Brown’un PFDK’nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/862 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 350.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 560.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,


- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 87.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,


- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 280.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,


- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Futbolcusu Archibald Norman Brown’un kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."



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Başlıklar :türkiye futbol federasyonufenerbahçearchie brown
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TFF’den Fenerbahçeli yıldız oyuncu hakkında açıklama: Cezası onandı
Fenerbahçe
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