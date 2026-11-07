Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelir gelmez verdiği talimat doğrultusunda Samandıra'da dikkat çeken bir çalışma başlatıldı. 46 yaşındaki teknik adamın ilk icraatı belli oldu.
Fenerbahçe'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dikkat çeken bir değişiklik için harekete geçildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez antrenman sahasının dışarıdan izlenmesini engelleyecek yeni bir sistem kurulması yönünde talimat verdi.
Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco'nun Samandıra'daki antrenmanların çevreden rahatlıkla izlenebildiğine yönelik açıklamaları gündem olmuştu. Bu konunun uzun süre tartışılmasının ardından yeni bir adım atıldı.
Eski Fenerbahçe İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler'in aktardığı bilgiye göre Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktığı andan itibaren tesislerdeki bu sorunun çözülmesini istedi.
Belözoğlu'nun talimatıyla antrenman sahasının çevresine, direkler yardımıyla yukarıya doğru yükseltilecek file şeklinde bir sistem kurulması için çalışmalara başlandı. Yapılacak düzenlemeyle mahalleden antrenman sahasının görülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
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