Emre Belözoğlu’nun ilk transferi belli oldu: Devre arasında gelecek

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yeniden harekete geçti. İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için iki ezeli rakip de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun önceliği Inter

La Stampa'nın haberinde, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk tercihinin Inter'de kalmak olduğu belirtildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, mevcut yıllık 6 milyon avroluk net maaşını korumak ve en az iki yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği aktarıldı.

Inter yönetiminin ise oyuncunun yaşı ve son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sözleşme konusunda temkinli davrandığı ifade edildi. Taraflar arasında ilk temasların olumlu geçtiği ancak henüz anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

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Fenerbahçe devre arasında transfer etmek istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu Türkiye'ye getirmek için tüm şartları zorlamaya hazır. İki kulübün de milli futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmeleri takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin Emre Belözoğlu önderliğinde, devre arasında Hakan’ı transfer etmek istediği kaydedildi.

Como ve Juventus da devrede

Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan da talipler bulunuyor. Como ve Juventus'un, Inter ile sözleşme uzlaşması sağlanamaması durumunda transfer için devreye girebileceği yazıldı. Ancak La Stampa, Hakan'ın geleceğinde ilk söz hakkının Inter'de olduğunu ve futbolcunun önceliğinin Milano ekibinde kalmak olduğunu vurguladı.

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