Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sonrası ilk yolcu belli oldu! Devre arası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu dönemi başlarken, takımdan ayrılacak ilk futbolcu belli oldu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni dönem başlarken, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ilk futbolcunun Ognjen Mimovic olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Mimovic'le yollar ayrılıyor
Yeni Şafak Spor muhabiri Ömer Çelikbaşlı'nın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Sırp sağ bekin, Emre Belözoğlu döneminde de kadroda düşünülmediği ve takımdan ayrılacak ilk isim olabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de resmi maça çıkamadı
Fenerbahçe'ye Ocak 2025'te transfer olan 22 yaşındaki Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada görev alamadı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde önceki teknik direktörler döneminde de forma şansı bulamayan Mimovic'in geleceğinin ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.
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