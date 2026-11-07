Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymişti! Yıldız isimden olay itiraf: "Call of Duty oynamayı tercih ederim"

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gedson Fernandes, Spartak Moskova kulüp kanalına yaptığı açıklamada futbol izlemeyi sevmediğini söyledi.
Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen, kariyerini Spartak Moskova'da sürdüren Gedson Fernandes, futbolun dışındaki yaşamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portekizli yıldız, futbol maçlarını takip etmeyi sevmediğini ve boş zamanlarında film izlemek, müzik dinlemek ve Call of Duty oynamak istediğini söyledi.
"Kendi maçlarımı bile izlemiyorum"
Spartak Moskova'nın kulüp kanalına konuşan Gedson Fernandes, futbolun mesai saatinin dışında hayatında fazla yer tutmadığını dile getirdi.
Futbol izlemeyi pek sevmediğini belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendi oynadığı karşılaşmaların tekrarını bile takip etmediğini söyledi.
Gedson, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Futbol izlemeyi pek sevmiyorum. Kendi oynadığım maçları bile sonradan izlemiyorum. Muhtemelen bu çok iyi bir özellik değil ama benim için antrenman ya da maç bittiği anda her şey sona eriyor. Elbette ilginç bir maç varsa veya arkadaşlarımdan biri oynuyorsa izleyebilirim; tamamen onlar için.
Ama eve gidip film izlemeyi, müzik dinlemeyi ya da gecenin geç saatlerine kadar Call of Duty oynamayı tercih ederim. Bunlar bana futboldan daha ilginç geliyor."
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