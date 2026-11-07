Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymişti! Yıldız isimden olay itiraf: "Call of Duty oynamayı tercih ederim"

Gedson, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol izlemeyi pek sevmiyorum. Kendi oynadığım maçları bile sonradan izlemiyorum. Muhtemelen bu çok iyi bir özellik değil ama benim için antrenman ya da maç bittiği anda her şey sona eriyor. Elbette ilginç bir maç varsa veya arkadaşlarımdan biri oynuyorsa izleyebilirim; tamamen onlar için.



