Çağlar Söyüncü'den yıldız isme sert müdahale! Fenerbahçelileri kızdırdı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelirken eski Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'nün İrfan Can Kahveci'ye müdahalesi, taraftarı kızdırdı.
Tecrübeli defans oyuncusunun müdahalesi sonrası ilk yarının son anlarında yerde kalan İrfan Can Kahveci, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sekerek soyunma odası tüneline girdi.
Çağlar Söyüncü'nün hareketi bazı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
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