Fenerbahçeli yıldızdan inanılmaz performans: O olmasa işler değişebilirdi!

Süper Lig'in kritik haftasında dış sahada farka koşan sarı-lacivertlilerde hücum hattı kadar kaledeki isim de geceye damga vurdu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, Çorum FK deplasmanında sergilediği performansla karşılaşmaya damga vurdu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, Çorum FK deplasmanında sergilediği performansla karşılaşmaya damga vurdu.
Ederson'dan Çorum'da kritik müdahaleler
Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden Ederson Moraes, Çorum FK karşısında yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Brezilyalı kaleci, ev sahibi ekibin geliştirdiği ataklarda 9 kez gole izin vermedi. Rakibin tehlikeli pozisyonlarında başarılı müdahalelerde bulunan Ederson, skora rağmen maçın dikkat çeken performanslarından birine imza attı.
Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet
Sarı-lacivertli ekip, Çorum FK deplasmanından 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki etkili performansıyla sonuca giden Fenerbahçe'de Ederson'un 9 kurtarışlık performansı da maçın öne çıkan detayları arasında yer aldı.
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