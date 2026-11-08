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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku iddiası! Emre Belözoğlu için dikkat çeken sözler

18:26, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:34, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Elvir Balic ve Güntekin Onay, sarı-lacivertli ekibin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Onay'ın Emre Belözoğlu ile ilgili sözleri ise gündem oldu.

Elvir Balic'ten Lukaku itirafı

Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından canlı yayında konuşan Elvir Balic, Romelu Lukaku'nun performansına ilişkin beklentilerinin azalmaya başladığını dile getirdi.


Balic, Belçikalı golcü hakkında, "Ben artık Lukaku'ya inancımı kaybetmeye başladım" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu mutlaka kilo verdirecektir"

Güntekin Onay da Lukaku'nun fiziksel durumuna dikkat çekerek yıldız futbolcunun kilo vermesi gerektiğini söyledi.



Onay, "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz" sözleriyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun oyuncunun fiziksel durumuna müdahale edebileceğini ifade etti.

Lukaku'nun Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maçta süre alan 33 yaşındaki Romelu Lukaku, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.


Belçikalı futbolcunun performansı, Balic ve Onay'ın değerlendirmelerinin ardından yeniden gündeme geldi.

Başlıklar :FenerbahçeSüper LigÇorum FKLukaku
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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku iddiası! Emre Belözoğlu için dikkat çeken sözler

Elvir Balic'ten Lukaku itirafı

Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından canlı yayında konuşan Elvir Balic, Romelu Lukaku'nun performansına ilişkin beklentilerinin azalmaya başladığını dile getirdi.


Balic, Belçikalı golcü hakkında, "Ben artık Lukaku'ya inancımı kaybetmeye başladım" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu mutlaka kilo verdirecektir"

Güntekin Onay da Lukaku'nun fiziksel durumuna dikkat çekerek yıldız futbolcunun kilo vermesi gerektiğini söyledi.



Onay, "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz" sözleriyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun oyuncunun fiziksel durumuna müdahale edebileceğini ifade etti.

Lukaku'nun Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maçta süre alan 33 yaşındaki Romelu Lukaku, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.


Belçikalı futbolcunun performansı, Balic ve Onay'ın değerlendirmelerinin ardından yeniden gündeme geldi.

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