Fenerbahçe'de Romelu Lukaku iddiası! Emre Belözoğlu için dikkat çeken sözler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Elvir Balic ve Güntekin Onay, sarı-lacivertli ekibin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Onay'ın Emre Belözoğlu ile ilgili sözleri ise gündem oldu.
Elvir Balic'ten Lukaku itirafı
Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından canlı yayında konuşan Elvir Balic, Romelu Lukaku'nun performansına ilişkin beklentilerinin azalmaya başladığını dile getirdi.
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