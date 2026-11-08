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Burak Yılmaz 5-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

18:44, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu. Ağır bir yenilgi olduğunu söyleyen Yılmaz, sorumluyu açıkladı.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Çorum FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kırmızı-siyahlılar rakibini ağırladığı maçtan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı. Yenilgi sonrası Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Burak Yılmaz şöyle konuştu;

'Her topta geçişten golü yedik'

"Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. 5-0. İlk devre kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık. Oyunun hakkı bu mu değil mi? İkinci devrede yine golü bulamadık, biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik."

'Suçlu, hatalı benim'

"Bize ağır bir ders oldu. İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim. Bilmiyorum, her şeyi kontrol edip, kendimizi ve oyuncularımızı, tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim."

'Buradan ayağa kalkacağız'

"Ağır bir yenilgiydi. Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız."


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Başlıklar :Çorum FKFenerbahçeBurak Yılmaz
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Burak Yılmaz 5-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz
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