İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın açıklaması! "Gol sevincimde..."

Fenerbahçe'nin Çorum FK'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci gündem oldu. Yıldız futbolcunun ikinci golünün ardından yaptığı hareket, Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı. Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi de yeniden gündeme gelen İrfan Can, maçın ardından konuya açıklık getirdi.İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın sözleriKarşılaşmanın ardından gol sevinciyle ilgili konuşan İrfan Can Kahveci, yaptığı hareketin Sergen Yalçın'a yönelik olmadığını belirtti.A Milli Takım'a davet edilmemesi nedeniyle üzüntü yaşadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, Sergen Yalçın'a duyduğu saygının altını çizdi.İrfan Can Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim."
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