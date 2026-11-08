Tecrübeli yorumcu Galatasaraylı ve Fenerbahçeli oyuncuyu kıyasladı: ‘Yolda görseniz tanımazdınız’

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 5-0 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.
Karşılaşma sonrasında Ümit Özat, Tandem Sports’da açıklamalarda bulundu. Bir taraftarın Greenwood ile Batrakov’un kıyaslaması üzerine Özat şu ifadeleri kullandı:
"Batrakov gelene kadar yolda görseniz tanımazdınız. Greenwood'u bütün dünya tanıyordu. Batrakov çok iyi bir kumaş. Çok iyi bir yerlere gitme potansiyeli var ama Greenwood da topçu kere topçu yani."
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