Fenerbahçeli yıldız oyuncudan Emre Belözoğlu itirafı: Maçtan sonra açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 5-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kojo Oppong, teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Oppong şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz"

"Aldığım, oynadığım süre aldığım her andan keyif almaya çalışıyorum. Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Blok olarak, hat olarak geride kalmak istemiyoruz ama tabii ki oyunun bazı bölümlerinde blok olarak geride olduğunuz anlar da olabiliyor ama tabii ki biz hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz."

"Emre hocamız anlattı"

"Emre hocamız güçlü bir oyun planından bize bahsetti. İyi bir planımızın olduğunu zaten düşünüyoruz. Bizlere aktarmış olduğu bu planda bana göre saha içerisinde iyi işledi. Hocamızın aktardıklarını sahada uygulamaya çalıştık. Sonuç olarak netice böyle oldu."

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