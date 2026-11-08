Beşiktaş - Gençlerbirliği Canlı Skor - İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ve Gençlerbirliği bu akşam saat 21.00'e karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ilk 11'ler ve anlık canlı skor ekranı haberimizde.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Beşiktaş:
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Orkun, İlhan, Trossard, Vlahovic
Gençlerbirliği:
İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı için
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