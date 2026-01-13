Yeni Şafak
Amerikan basını duyurdu: ABD Rıza Pehlevi ile 'gizlice' görüştü

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:1713/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Rıza Pehlevi ile Witkoff.
ABD'de yayın yapan Axios, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'ın devrilen şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile 'gizlice' görüştüğünü son dakika olarak duyurdu.

28 Aralık 2025’te İran’da yerel para biriminin hızla değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı eylemler, kısa sürede farklı şehirlere yayıldı ve ülke genelinde protestolara dönüştü.

İsrail ve ABD'nin de açıktan sırtını sıvazladığı eylemciler, kamu bina ve araçlarını ateşe verdi, camileri kundakladı.

Rejime karşı nefret dolu sloganlarla polisle çatışan protestoculara ABD Başkanı Donald Trump da, "Kamu binalarını ele geçirin. Yardım geliyor" diyerek arka çıktı.

Yaşananların gölgesinde; ABD'de yayın yapan Axios gazetesinde dikkat çeken bir son dakika haberi gündeme düştü.

ABD, Devrik Şah'ın oğluyla 'gizlice' görüştü

ABD yönetiminin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un, hafta sonu İran’ın sürgündeki eski veliaht prensi Rıza Pehlevi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre; görüşmede, İran’da 15 gündür devam eden ve ülke geneline yayılan protestolar ele alındı.

Axios'ta Barad Ravid imzası taşıyan haber.

İlk üst düzey görüşme

Bu temas, protestoların başlamasından bu yana Trump yönetimi ile İran muhalefeti arasında yapılan ilk üst düzey görüşme olma özelliğini taşıyor.

Bilindiği gibi; Devrik Şah'ın oğlu Pehlevi, rejimin çökmesi halinde “geçiş dönemi” lideri olarak öne çıkmaya çalışıyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Rıza Pehlevi
#ABD
#İran
