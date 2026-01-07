İran Şahı’nın oğlu Pehlevi'den ABD'ye 'ben hazırım' mesajı

İran ’da ülke genelinde süren protesto gösterileri devam ediyor. Amerikan merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’nın verilerine göre, çatışmalarda 36 kişi yaşamını yitirdi, bin 200’den fazla kişi de yaralandı.

27 eyalete yayıldı

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı , 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.

28 Aralık'ta başlayan yönetim karşıtı protestolar, 31 eyaletin 27'sine yayıldı.

Tahran yönetimi ekonomik kriz kaynaklı protestoları durdurmak için halka aylık 7 dolar ödeme yapmayı önerdi.

Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, hane halkının alım gücünü korumayı ve enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fakat asgari düzeyde geçim için gerekli olan 200 dolardan sonra 7 doların çok fazla etki yapmayacağı yorumları yapılıyor.

Yardım kararına rağmen, İran Merkez Bankası'ndan protestoları alevlendirebilecek bir adım geldi. İranlı ithalatçı ve üreticilere sübvansiyonlu verilen döviz kurunda sübvansiyon oranının aşağı çekilmesi kararı verildi.

Bu durumun ürün fiyatlarına hemen yansıması beklenirken, ekonomik nedenlerle patlak veren olayları daha da büyütebileceği belirtiliyor.

Pehlevi ortaya çıktı: İran demokratik geçişe hazır

Dünya, İran'daki gerilimi anbean takip ederken İran'ın 1979'da sürgün edilen Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'den gelen çıkış dikkat çekti.

Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi de ülkede süren protestolara dair açıklamalarda bulundu.

Protestoların başlamasıyla ABD'nin ünlü medya kuruluşlarında görüş bildirmeyi artıran Rıza Pehlevi, Washington Post'a yazdığı makalesinde Tahran rejiminin meşruiyetini kaybettiğini ve rejimin çatırdadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkına destek verdiğini ifade eden Pehlevi, bir televizyon programında da "İran halkının kendisini tiran rejiminden kurtarma vakti geldi" dedi.

Rıza Pehlevi geçtiğimiz yıllarda da çeşitli kez İran halkına ayaklanma çağrılarında bulunmuştu.

Netanyahu'nun sıkı dostu

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var. Başbakan Netanyahu ile sıkı dost. Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip Netanyahu ile bir araya geldi.

Dahası da var. Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

Damadı da yahudi

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Pariste düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.



