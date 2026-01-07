İran Şahı’nın oğlu Pehlevi'den ABD'ye 'ben hazırım' mesajı

Eski İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi, yayımladığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin çöküş sürecine girdiğini öne sürerek “şimdi harekete geçme zamanı” dedi. Pehlevi, rejimin sona ermesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, geçiş dönemi için hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
27 eyalete yayıldı
28 Aralık'ta başlayan yönetim karşıtı protestolar, 31 eyaletin 27'sine yayıldı.
Tahran yönetimi ekonomik kriz kaynaklı protestoları durdurmak için halka aylık 7 dolar ödeme yapmayı önerdi.
Bu durumun ürün fiyatlarına hemen yansıması beklenirken, ekonomik nedenlerle patlak veren olayları daha da büyütebileceği belirtiliyor.
Pehlevi ortaya çıktı: İran demokratik geçişe hazır
Dünya, İran'daki gerilimi anbean takip ederken İran'ın 1979'da sürgün edilen Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'den gelen çıkış dikkat çekti.
Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi de ülkede süren protestolara dair açıklamalarda bulundu.
Protestoların başlamasıyla ABD'nin ünlü medya kuruluşlarında görüş bildirmeyi artıran Rıza Pehlevi, Washington Post'a yazdığı makalesinde Tahran rejiminin meşruiyetini kaybettiğini ve rejimin çatırdadığını söyledi.
Rıza Pehlevi geçtiğimiz yıllarda da çeşitli kez İran halkına ayaklanma çağrılarında bulunmuştu.
Netanyahu'nun sıkı dostu
Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var. Başbakan Netanyahu ile sıkı dost. Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.
Pehlevi en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip Netanyahu ile bir araya geldi.
Dahası da var. Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.
Hahamlarla birlikte Kipa takıp Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.
Damadı da yahudi
Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.
Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.
Pariste düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.