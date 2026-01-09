Trump'tan Rıza Pehlevi'ye soğuk mesaj: 'Doğru aday değil'

Son yıllardır İran'daki rejim sert toplumsal olaylarla sarsılıyor.





ABD ve İsrail'in hava saldırıları ile yaşanan ekonomik sorunların önlenemez krizlere dönüşmesiyle İran sokakları yine karıştı.





12 gün önce Tahran'da bir çarşıda başlayan olaylar tüm ülkeye yayıldı.





İRAN'DA REJİME KARŞI SERT PROTESTO GECESİ

Gösterilerde binlerce kişi yaralanırken eylemciler kamu bina ve araçlarını ateşe verdi, rejime karşı nefret dolu sloganlarla polisle çatıştı.





Tahran başta olmak üzere eylemlerin şiddetini artırması ile İran genelinde internet tamamen kısıtlandı.





Gösteriler sabaha kadar devam ederken ülkedeki durum, tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.





HAMANEY KAÇACAK İDDİALARI

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki açıklamaları dikkat çekiyor.





Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.





Protestoların sertleşmesi ve Dini Lider Hamaney'in ülkeden kaçmak için B planı olduğuna yönelik söylentilerle birlikte devrik Pehlevi Ailesi'nin tekrar ülkeye geri dönerek yönetime geçme olasılığını gündeme getirdi.





"PEHLEVİ'Yİ UYGUN GÖRMÜYORUM"

Fox News'e bir mülakat veren Trump, bu konuyu da değerlendirdi.





Rıza Pehlevi'nin İran'ın bir sonraki cumhurbaşkanı olmasından yana olmadığını söyleyen Trump, "Şu an itibariyle cumhurbaşkanı olarak uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.





TRUMP'A TEŞEKÜR ETMİŞTİ

Rıza Pehlevi, "Milyonlarca İranlı bu gece özgürlüklerini talep etti. Özgür dünyanın lideri Başkan Trump'a, rejimi hesap verebilir hale getirme sözünü yinelediği için teşekkür ederim" paylaşımı yapmıştı.





ÖLÜ SAYISI 42'YE ÇIKTI

Diğer yandan ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.





Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.





Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.





İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



