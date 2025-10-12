Mutabakata varıldı: SDG, Suriye ordusunun bir parçası olacak

SDG'den bir heyetin Suriye hükümetini ziyaret edeceğini belirten Abdi, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Şam ile benzer görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Suriye hükümetinin merkezi olmaması gerektiğini savunurken, "İlerleyen zamanlarda bu konuda görüşmeler olacak ve bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz.” ifadelerini kullandı.