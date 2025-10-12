Şam’la PKK zirvesi

Bu kapsamda Ankara bugün önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmeler ele alınacak. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil edecek.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Toplantının ana eksenini, terör örgütü YPG/PKK’nın ülkede çıkarttığı çatışmalar ve sınır hattındaki istihbarat paylaşımı oluşturacak. Türk yetkililerin, özellikle Münbiç, Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusuna dair somut adım beklentisini masaya taşıması bekleniyor.

MUTABAKAT UYGULANSIN

Terör örgütü SDG’nin 10 Mart’ta imzalanan mutabakata uymasını beklediklerini dile getiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılarıyla, 10 Mart 2025’te imzalanan mutabakata bağlı kalmadığını açıkça gösterdiğini belirtmişti. Açıklamada, “Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye, görüşme trafiğine değil, mutabakatın sahadaki uygulamasına bakmaktadır. Ankara, Suriye’nin ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye, Şam yönetimi ile varılan mutabakat çerçevesinde geçtiğimiz yaz aylarında Suriyeli askerlere askeri eğitim vermeye başladı. Eğitimden geçirilecek olan Suriyeli askerler daha sonra TSK tarafından kendi ülkelerinde de eğitime tabi tutulacak. Türkiye, Somali ve Libya’da yürütülen modele benzer şekilde Suriye’de de harp okulu ve astsubay okulu kurulmasını planlıyor. Eğitimde gelinen son aşama da Ankara'daki zirvede masaya yatırılacak.

Türk savunma sanayii heyeti Suriye’de

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Suriye'ye gitti. Görgün, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Marhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayiini desteklemenin yolları ve çeşitli ortak konular ele alındı.















