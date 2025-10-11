Bakan Güler: PKK ve tüm grupları derhal terör faaliyetlerine son vermeli

Milli Savunma Bakanı Güler, PKK'nın fesih kararı kapsamında terör faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulundu.





Ankara'da "Ateş Serbest 2025" faaliyetinde konuşan Bakan Güler, "Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.





"Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına izin vermeyiz"





Güler, "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.





Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün ulaştığı üstün seviye ve personelin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek, kuvvetler arası ateş eş güdümünü geliştirmek amacıyla icra edilen "Ateş Serbest-2025" faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi.





"Ateş Serbest-2025" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen ve TSK’nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. Faaliyet kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen ve TSK’nın kullanımına sunulan 82 silah ile sistem alanda sergilendi.





Hedefler tam 12’den vuruldu





İlk olarak birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli ve milli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. Daha sonra ise keskin nişancı timleri de 1000 metreye kadar olan hedefleri vurdu. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. Keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Özel eğitim alan personelce yapılan atışlarda hedefler başarıyla imha edildi. Atışların ardından sürü ve güdümlü dron faaliyetleri icra edildi.





SARP silah sistemleri ve bomba atar atışları yapıldı





İstihkam birliklerince mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen SARP silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi. Daha sonra hareket halindeki tank takımı hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı muharebe araçlarındaki topların hedefleri tam isabetle imha ettiği atışların ardından tanksavar atışları yapıldı. Faaliyet sahasındaki tankların sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından nokta atışı yapıldı. Hedefleri daha sonra havan ve obüs bataryaları vurdu. Atışta yeni nesil Fırtına obüsleri de yer aldı.





Uçan kale "Chinook" faaliyette yer aldı





Fırtına obüslerinin hedeflerini tam isabetle vurması sonrasında "Skorsky" tipi helikopterler topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı.





ATAK helikopterleri de tam isabetle vurdu





ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. ATAK helikopterleri, roket ile 20 milimetre topla atış yaparak hedeflerini imha etti. AKINCI TİHA’nın faaliyete katılan protokolü ve öğrencileri selamlaması sonrasında motorlu yamaç paraşütü ekiplerince uçuş gösterisi yapıldı.





F-16’lardan "vur-keşfet, tekrar vur"





Hava Kuvvetlerine bağlı iki F-16 savaş uçağı, ilk olarak yüksek irtifadan faaliyet alanında bulunan hedefleri yok etti. Daha sonra alçak irtifadan uçan F-16’lar, keşif uçuşu gerçekleştirdikten sonra hedeflerine tekrar atış gerçekleştirdi.

Faaliyette Çelik Kubbe hava savunma sistemi de sergilenirken, tel güdümlü dron, Aslan insansız kara aracı, Korkut silah sistemi, 105 milimetre Boran obüs ve sürü dron da ilk defa kullanıldı. Son olarak HÜRJET alçak irtifadan selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.







