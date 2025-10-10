Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Lübnan ile ilişkilerde yeni sayfa açma vurgusu

Baas rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana Lübnan’a resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli Bakan olan Şeybani, başkent Beyrut’ta Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.





Şeybani, “Suriye ve Lübnan arasındaki ilişkiyi, geçmişteki gergin güvenlik ilişkilerinden, iki halkın çıkarlarına hizmet eden siyasi ve ekonomik bir ortaklığa dönüştürmek için tarihi bir fırsat var.” dedi.





Ülkesinin “Lübnan ile geçmişteki tüm engelleri aşmak ve ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde güçlendirmek istediğini” vurgulayan Şeybani, “Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın talimatıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgulamak ve Suriye’nin karşılıklı saygıya dayalı yeni yönünü somutlaştırmak amacıyla gerçekleşti.” ifadesini kullandı. Şeybani, Suriye’nin “iyileşme ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini” belirterek, bunun en önemli temellerinden birinin “komşu ülkelerin egemenliğine saygı ve işlerine karışmama temelinde siyasi ilişkiler kurmak” olduğunu kaydetti.





Şeybani ayrıca, “Baskılara ve zorlu ekonomik koşullara rağmen Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptığı için Lübnan’a teşekkür ediyoruz.” dedi.





Lübnan-Suriye Yüksek Konseyi’nin çalışmaları askıya alındı





Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ise “Lübnan ve Suriye arasında yeni bir sayfa açıldı ve bunun hayırlı olmasını umuyoruz. Her iki taraf da Lübnan devletine saygı duyma ve iç işlerine karışmama konusunda kararlı. Bu olumlu bir yol.” ifadelerini kullandı.





İki ülke ilişkilerinin doğrudan diplomatik kanallar üzerinden olacağına dikkati çeken Recci, “Lübnan halkına müjde veriyorum, Lübnan-Suriye Yüksek Konseyi’nin çalışmaları askıya alındı ve yakında yasa dışı hale gelecek.” diye devam etti. Resmi ajansa göre Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Beyrut’taki Şam Büyükelçiliği aracılığıyla, “Lübnan-Suriye Yüksek Konseyi’nin faaliyetlerinin askıya alınması ve iki ülke arasındaki tüm yazışmaların resmi diplomatik kanallarla sınırlandırılması” kararını aldı. Lübnan-Suriye Yüksek Konseyi, eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad ile Lübnan Devlet Başkanı İlyas el-Hiravi arasında imzalanan “Kardeşlik, İşbirliği ve Koordinasyon Anlaşması” çerçevesinde 22 Mayıs 1991’de kurulmuştu. Ancak 2005’te Suriye ordusunun Lübnan’dan çekilmesinin ardından Konsey’in rolü büyük ölçüde azaldı.

Son aylarda Lübnan ve Suriye, başta kayıp kişiler ve kara sınırının belirlenmesi olmak üzere birçok önemli konuda diplomatik koordinasyonu artırdı, ekonomik işbirliği çabalarını da yoğunlaştırdı.





Mart ayında ise silahlı kişilerin Suriye topraklarına girip 3 askeri kaçırarak infaz etmesiyle sınırda tehlikeli bir gerginlik yaşanmıştı.

Günler süren çatışmaların ardından, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Lübnanlı mevkidaşı Mişel Mansi, 17 Mart’ta yaptıkları görüşmede “sınırda ateşkes ve gerilimi azaltma” konusunda anlaşmıştı.





Şeybani’nin bu ziyareti, Şam’da yeni hükümetin Mart 2025’te kurulmasından bu yana Lübnan’a yapılan ilk üst düzey resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Nisan ayında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmüş, başta Lübnan’daki Suriyeli tutuklular olmak üzere birçok ortak mesele ele alınmıştı. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin devrilmesinden bu yana, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi özellikle komşu ülkelerle sorunların çözümüne odaklanarak bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamayı hedefliyor.



