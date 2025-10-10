Yeni Şafak
FETÖ üyeliğinden aranan 4 şahıs tutuklandı

16:2110/10/2025, Cuma
IHA
FETÖ operasyonu: 4 şahıs cezaevine gönderildi

Sakarya’da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 4 şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Ekim tarihlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



#FETÖ
#Sakarya
#FETÖ/PDY
