Suriye halkı kalkınma için desteklenmeli

Canberk Doğan
04:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT 12. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi.

Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türk devletlerinin daha sık bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Nerede konumlanmamız gerektiğini ve hangi ortak adımları atacağımızı zamanlıca istişare etmeliyiz” dedi.

GAZZE VİCDANIMIZI YARALIYOR

Gazze’de yaşanan “soykırımın” tüm Türk dünyasının vicdanını yaraladığını belirten Fidan, “Kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi. Suriye’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesine özel önem verdiklerini ifade eden Fidan, “Suriye halkının ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesi elzemdir. Ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi için çabalarımız sürecek” diye konuştu.




#diplomasi
#Hakan Fidan
#Politika
