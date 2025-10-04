Bakan Fidan'dan Sumud Filosu açıklaması: Kalan vatandaşlarımız için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu’ndan dönen Türk vatandaşlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, İstanbul’a ulaşan uçakta vatandaşlarımızın yanı sıra farklı ülkelerden aktivistlerin de bulunduğunu bildirerek, kalan vatandaşların da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı.





Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.





İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular."







