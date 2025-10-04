Gazze'deki Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" duvar resimli teşekkür

Ressamlar, "Küresel Sumud Filosu"na destek vermek için Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir duvara filonun resmini çizdi ve "Gazze'den Sumud Filosu'nun Kahramanlarına" yazısıyla teşekkür mesajı verdi.

Etkinliğe katılan ressamlardan Itaf en-Necili, dünyanın Filistinlilerin sesini duyması için sanatın dili olan boya ve fırçaları kullandıklarını dile getirdi.

Gazze'de hala yaşamayı seven Filistinlilerin olduğunu kaydeden Necili, dünyanın Filistinlilerin sesini duymasını istediklerini ifade etti.

Necili, duvara çizdikleri Küresel Sumud Filosu resmiyle, filodakilere teşekkürlerini ve minnettarlıklarını ilettiklerini aktardı.

Vela Ebu Sabiha da yaklaşık 44 ülkeden gelen aktivistlerin olduğu filoya teşekkür için bu resmi çizdiklerini söyledi.

Filonun, felaketzede Filistin halkının kararlılığını ortaya koyduğunu ve umuda doğru bir köprü inşa ettiğini aktaran Ebu Sabiha, "Bu filo Gazze'ye gelememiş olsa da tüm Gazze halkına insanlık mesajını ulaştırdı." dedi.

Bir başka ressam Abdullah Avadallah, tüm dünyaya seslerini duyurmak için duvara Sumud filosunun resmini çizdiklerini dile getirdi.

Dünyadaki tüm özgür insanları Gazze'ye gelmeye ve ablukayı kırmaya çağıran Avadallah, "Bu resim abluka altındaki Gazze'yi resmediyor. Sanat aracılığıyla dünyaya sesimizi duyuruyoruz ve filoya da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.











