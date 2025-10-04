Bakan Fidan Sumud aktivistleri için organize edilen tahliye planını anlattı: Talimatı Cumhurbaşkanımız verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu eylemi ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Fidan, "Sumud eylemi sahipsiz eylem değil dedik. Başka ülkeler tahliye için talepte bulundu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla MİT harekete geçti." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
