Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

15:387/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
AA
Hakan Fidan - Bedr Abdulati
Hakan Fidan - Bedr Abdulati

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze'de ateşkes ele alındı


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.




#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati
#Gazze
