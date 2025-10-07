Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan - Bedr Abdulati
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gazze'de ateşkes ele alındı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.
