Gazze için sessiz çığlık

AK Parti Kadın Kolları'nca, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek amacıyla 81 ilde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemi düzenledi. İstanbul’daki gösterinin adresi Üsküdar Sahili oldu. Burada bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyarak Gazze'de yaşananları protesto etti. Sahil boyunca el ele tutuşan kadınlar, yüzlerce metrelik zincir oluşturdu ve İstanbul Boğazı'na karanfil bıraktı.

ZULÜM DURANA KADAR BURADAYIZ

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gazze'deki zulmün bir an evvel durdurulması için meydanlarda olduklarını ifade etti. Her gün Gazzeli çocukların ve kadınların dünyanın gözü önünde katledildiğini söyleyen Kaya, “Gazze Gazzelilerindir, Filistin Filistinlilerindir diyoruz ve bu zulmün, soykırımın bir an evvel dünya devletlerinin liderlerinin de girişimiyle son bulması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

GAZZE İNSANLIĞIN MESELESİ

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan da Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınların el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek amacıyla meydanlarda olduklarını söyledi. Ercan, “Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele, insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır” ifadelerini kullandı.

ACILARI TUVALE YANSITTI

Ressam Çiğdem Yıldız etkinliği Gazze’de yaşananları bir anne üzerinden yansıtan tabloyla katıldı. Resme dair konuşan Yıldız, “Bu tabloyu annelere tahsis ettim. Artık annelerin acı çekmesini istemiyorum. Hele çocuklara hiç kıyamıyorum. Geceleri rüyalarımda sabahlıyorum. Uykum kalmadı” şeklinde konuştu. Etkinliğe bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsrail Büyükelçiliği önünde protesto

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları, zulme dikkat çekmek İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi. Akgül, “81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze’de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir” dedi. Daha sonra katılımcılar büyükelçilik önünde zincir oluşturdu.











