Yurt genelinde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemleri düzenlendi

"Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.' İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin."