Küresel Sumud Filosu’yla yola çıkan Sümeyye Sena Polat, İsrail’in deport kağıdını imzalamadı. İsrail’de tutulan Polat, annesine avukatı aracılığıyla şu notu paylaştı: “Seni çok seviyorum, iyiyim. Her şey Gazze için. En kısa zamanda evde olacağım.”
İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’yla yola çıkan Sümeyye Sena Polat’ın annesi eski AK Parti Milletvekili İffet Polat, Yeni Şafak’a konuştu. Kızının İsrail’den deport edilmek için kendisine verilen kâğıdı imzalamadığını belirten Polat, kâğıdı imzalamayan 14 Türk aktivistin 72 saatlik gözaltı süresinin tamamlanmasının beklendiğini, daha sonra ise Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirileceklerini açıkladı. Polat, kızının avukatı aracılığıyla kendisine ulaştırdığı mesajı da paylaştı. Mesajda “Annem! Burada her gün seni düşünüyorum. Beni sen eğitmeseydin ben bugün burada olamazdım. Seni çok seviyorum, çok iyiyim ben. Her şey Gazze için. Bunu bana sen öğrettin. Merak etme en kısa zamanda evde olacağım. Hatice Sena, baba sizi çok seviyorum” ifadeleri yer aldı.
TIBBİ DESTEK VERİLMEDİ
Deir Yassine gemisinde olan Sümeyye Sena’nın İsrail’de kötü muameleye maruz kaldığını anlatan Anne Polat, “Kızım orada biraz rahatsızlanmış. İsrail ilk aşamada tıbbi destek vermemiş. Su içmesi gerekmiş, su vermemişler. Artık su ve tuvalet suyu verelim demişler. Dün konsolosluğun bildirdiğine göre bir tedavi uygulanmış. Doktorların tutumları çok kötüymüş. Moralleri iyiymiş bu haber bizi diri tutuyor” dedi. Aktivistlerin Türkiye’ye döndüğü gün yaşadıklarını da anlatan Polat, “Kızımın listede ismini göremeyince kalbinin sanki ikiye ayrıldı. Böyle yırtılmış gibi hissettim. İnanılmaz bir duygu karmaşası yaşadım. Ardından kendime telkin vermeye başladım, Bunun bir imtihanın parçası olduğunu hatırlatıp sakinleştim. Sümeyye açlık grevine başladı. Bunu duyunca dün akşam ben eşim ve kızım da yemek yiyemedik. Oturduk ağladık, gece uyuyamıyoruz. Ben beklemekten nefret ederim normalde ama insan beklemeyi de öğreniyor” ifadelerini kullandı.