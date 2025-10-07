İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’yla yola çıkan Sümeyye Sena Polat’ın annesi eski AK Parti Milletvekili İffet Polat, Yeni Şafak’a konuştu. Kızının İsrail’den deport edilmek için kendisine verilen kâğıdı imzalamadığını belirten Polat, kâğıdı imzalamayan 14 Türk aktivistin 72 saatlik gözaltı süresinin tamamlanmasının beklendiğini, daha sonra ise Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirileceklerini açıkladı. Polat, kızının avukatı aracılığıyla kendisine ulaştırdığı mesajı da paylaştı. Mesajda “Annem! Burada her gün seni düşünüyorum. Beni sen eğitmeseydin ben bugün burada olamazdım. Seni çok seviyorum, çok iyiyim ben. Her şey Gazze için. Bunu bana sen öğrettin. Merak etme en kısa zamanda evde olacağım. Hatice Sena, baba sizi çok seviyorum” ifadeleri yer aldı.