İsrail Greta Thunberg ve 170 aktivisti sınır dışı etti

Terör devleti İsrail'in Sumud filosuna baskınında alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya’ya sınır dışı edildi.
Thunberg'le birlikte 171 aktivist, Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildi.
Aktivistler kötü muamele gördüklerini açıklamıştı
Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, 4 Ekim'de 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.
Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.
Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.
Küresel Sumud filosu ablukayı deldi
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.
Filoya saldıran İsrail, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce aktivisti alıkoymuştu.