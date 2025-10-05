Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katarlı mevkidaşıyla Gazze telefonu

Fidan ile Al Sani'nin görüşmesindeki gündem maddesi Gazze oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda konuştu.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
#HakanFidan
#Katar
#Gazze
#Muhammed bin Abdurrahman Al Sani