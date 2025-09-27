Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz Gazze'de ateşkes

22:0627/09/2025, Cumartesi
New York’taki Türkevi’nde basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceliğin Gazze'de ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti. Rekor sayıda ülkenin Filistin'i tanıdığına dikkati çekerek, "İkinci aşama tanınan devlet değil, yaşayan ve yaşanan bir devlet oluşması." ifadelerini kullanan Fidan, Gazze'yi Gazzelilerin yönetmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'ye ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Fidan, "Suriye'de milli güvenliğe tehdit olmamalı. SDG'nin muhtemel tehditleri gündemimizde, yakından takip ediyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Bölgede hangi aracı ne zaman kullanacağımızı iyi biliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Zirvesi sonrası Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD ziyareti son derece verimli geçti.

Türkiye olarak stratejik özerkliğimizi ve çıkarlarımızı koruyacağız.

Önceliğimiz Gazze'de ateşkes.

Rekor sayıda ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı.

İkinci aşama tanınan devlet değil, yaşayan ve yaşanan bir devlet oluşması.

Blair planından haberimiz yok.

Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli.

Suriye'de milli güvenliğe tehdit olmamalı.

SDG'nin muhtemel tehditleri gündemimizde, yakından takip ediyoruz.

Türkiye büyük bir ülke.

Bölgede hangi aracı ne zaman kullanacağımızı iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanımız, Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet etti.

Şu anda F-35 beklediğimiz mesele var, KAAN'ın motorlarının gelmesi lazım.

Bütün bunlar teknik bir konu iken aslında ABD ile olan ilişkimizde sınırlarımızın olması bizi daha farklı arayışların içerisine itecek.

Muhakkak bir savunma sanayi ekosistemi içerisinde olmanız gerekiyor.


