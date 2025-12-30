SDG Hol Kampı'ndan gönderdi

Yalova’ya SDG gönderdi: Terör örgütü DEAŞ 3 polisi şehit etti

Yalova’da hücre evine düzenlenen operasyonda DEAŞ’lı teröristler, polis ekiplerine saldırdı. Üç polis memurunun şehit olduğu saldırıda 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Operasyonda 6 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Teröristlerin bir süre önce Suriye’de SDG kontrolündeki El Hol Kampı’ndan Türkiye’ye geldiği belirlendi. Teröristlerin çatışma sırasında evdeki kadın ile çocukları canlı kalkan olarak kullandığı tespit edildi.