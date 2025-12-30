SDG Hol Kampı'ndan gönderdi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Sosyal konutta kura heyecanı
81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura heyecanı Adıyaman’da yaşandı. Toplam 6 bin 620 konutun inşa edileceği kentte asil ve yedek listeler noter huzurunda belirlendi. Hak sahipleri; il merkezi ile Kahta, Besni, Gerger, Gölbaşı, Çelikhan, Tut ve Samsat ilçelerinde yapılacak yeni yuvalarına kavuşacak.
Yalova’ya SDG gönderdi: Terör örgütü DEAŞ 3 polisi şehit etti
Yalova’da hücre evine düzenlenen operasyonda DEAŞ’lı teröristler, polis ekiplerine saldırdı. Üç polis memurunun şehit olduğu saldırıda 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Operasyonda 6 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Teröristlerin bir süre önce Suriye’de SDG kontrolündeki El Hol Kampı’ndan Türkiye’ye geldiği belirlendi. Teröristlerin çatışma sırasında evdeki kadın ile çocukları canlı kalkan olarak kullandığı tespit edildi.
Hedefimiz kupalara yürümek
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi’nde yer alan yazısında camiaya ve taraftarlara seslenirken, “Yarışın tam merkezindeyiz. Trabzonspor’un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur” dedi.