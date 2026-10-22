Ne mutlu bize ki eleştiren bir tabanımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız” dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Bir süredir, hemen her konuşmasında siyasette artan kutuplaşmanın tehlikelerine dikkat çektiğini belirten Erdoğan, bununla kalmayıp bir de iyi niyetli çağrı yaptığını söyledi. “Rakiplerimiz dahil tüm siyasi partileri savaş baltalarını bir yana bırakıp müştereklerimizi çoğaltmaya davet ettik” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ancak son 3 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Muhalefetin bazı aktörlerinin ne böyle bir hassasiyeti ne de böyle bir gündemi var. Dünyayı ve bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye’ye yönelik örtülü operasyonlardan, toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler.”

HAYIRDIR BEYLER, KİMİNLE SAVAŞTASINIZ?

“Kendi dar kadro çıkarları dışında her şeye gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumdalar. Geçenlerde bir tanesi çıkmış, şuursuzca ‘Savaştayız’ diyor. Hırsı aklını esir almış bu zata sormak lazım: Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Türkiye işgal edilmediğine, seferberlik çıkmadığına göre nereden aklınıza esti bu savaş?

24 yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Ülkemize aba altından sopa gösterenler oldu. Boylarına poslarına bakmadan Türkiye’yi alçakça tehdit edenler oldu. Türkiye’yi içerden çökertmek için Gezi olayları gibi nice dümen çevrildi. ‘Muhalefeti destekleyip iktidarı devireceğiz’ diyeninden, dergi kapakları üzerinden mesaj verenine kadar nice saldırıyla karşılaştık. Bunların hiçbirinde sesiniz çıkmadı. Türkiye’yi tehdit edenlere, Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere karşı bir kez olsun bu dili kullandığınızı görmedik. Hatta gittiniz, onlardan yardım dilendiniz. El açtınız, etek öptünüz. Şimdi çıkmış, utanmadan ‘Savaştayız’ diyorsunuz. Siz ne dediğinizin, lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Sorumlu, sağduyulu siyaset yapmayı ne zaman öğreneceksiniz? Onlara diyorum ki: Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Bölerek, ayrıştırarak, ötekileştirerek varacağınız hiçbir yer olmadığını artık kabul edin.”

ÖDEME İŞLEMLERİ HIZLANACAK

Milletin gündeminin son bir aydır fon meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yönetiyoruz. İlk aşamada, tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.”

BAŞSAVCILIKLARIMIZ GEREKENİ YAPIYOR

İkinci aşamada; hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dâhilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında bu konuda gerekeni yapıyor. Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır.Biz sadece tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı değil, aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Ciddiyetle ele alıyoruz. Meselenin üzerine de tavizsiz bir şekilde gidiyoruz. Muhalefetin ne dediği değil, ne yaptığı, meseleyi istismar için kullanması bizim umurumuzda değildir. Muhalefetin belediyelerde yaşanan skandallara sahip çıkmış olması, her türlü rezilliğin, her türlü ahlaksızlığın arkasında durmuş olması, hatta il il gezip yolsuzlukları aklama turları düzenlemiş olması da bizi ilgilendirmez. Daha önce de söyledim; biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız.

TABANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bizim referansımız muhalefet değildir. Biz kendimizden, kendi yapıp ettiklerimizden sorumluyuz. Diğer her şeyden bağımsız olarak biz konunun kendi tabanımız, özellikle yıllardır bize destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz. Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var. Bizi bu günlere getiren, bizi son 25 yılda başarıdan başarıya koşturan işte böyle bir kadroya, işte böyle bir tabana sahip olmamızdır.”

FIRSATÇILARA PRİM VERMEYİN

Vatandaşlarımdan gönüllerini ferah tutmalarını rica ediyorum. Puslu havada mevzi kazanmaya çalışan fırsatçılara prim vermesinler. Biz bu meseleye bir cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz. Allah’ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz. Şimdiye kadar ne size ne de milletimize mahcup olmadık. Allah’ın izniyle mahcup olmayacağız.

Yolsuzluk ithamı da bir suçtur

Muhaleferin dedikodular üzerinden insanların izzetiyle, itibarıyla oynadığına dikkat çeken Erdoğan, “Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu, şerefli, onurlu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suç, o kadar büyük bir şenaattir. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır. Hem elinde bilgi, belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, önüne gelene iftira atacaksın, devletin kurumlarını töhmet altında bırakacaksın, insanlar millete hizmete ayırması gereken vakti senin iftiralarını, senin bühtanlarını belgeleriyle yalanlamaya ayıracak; sonra da çıkacaksın yüzün kızarmadan, hiçbir mahcubiyet duymadan işi pişkinliğe vurup kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. İftira siyasetine, ‘Çamur at, izi kalsın’ siyasetine teslim olmayız. Kimse kusura bakmasın; iftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın, insanları töhmet altında bırakmanın faturası pişkinlik olamaz” değerlendirmesi yaptı.

Selde ihmal varsa gereği yapılacak

İstanbul ve çevre illerdeki sele değinen Erdoğan, “İstanbul’da 7, Kocaeli’de ise 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizle ilgili olarak gerekli her türlü soruşturma ve inceleme sürüyor. Bilinsin ki ihmal veya kusur varsa sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken hiç tereddütsüz yapılacaktır” dedi.

Libya’dan sevindirici haber aldık

Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle kabul ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Libya’dan son derece sevindirici bir haber aldık. Bu önemli kararın da hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizlerin vasıtasıyla Libya Temsilciler Meclisi’ndeki tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum” dedi.

İş birliğimizi daha ilerilere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti. Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

RUDEV'E COP 31 DAVETİ

Erdoğan bir görüşme de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile yaptı. Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İş birliğini geliştireceklerini belirten Erdoğan ayrıca Radev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti gündemdeydi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Kardeşlik hukuku ileri taşınacak

Gündem

İletişim Başkanı Duran'ndan 'Bedir' Mutabakat Zaptı açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam ziyareti açıklaması: Gideceğiz tarih henüz netleşmedi

Gündem

Erdoğan'ın davetine icabet: Kanada Başbakanı Carney Türkiye'ye geliyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'ı ziyaret edeceğim tarih net değil