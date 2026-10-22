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Dört hissede manipülasyona 31 gözaltı

Dört hissede manipülasyona 31 gözaltı

Burak Doğan
04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Dört hissede manipülasyona 31 gözaltı
Nusret Altınbaş

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul’da işlem gören 4 hisse senedinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla aralarında Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altıntaş’ın da olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Altınbaş ailesinin tüm fertlerinin mal varlıkları donduruldu. Gözaltı listesinde portföy yönetim şirketlerinin yöneticileri de bulunuyor.

Fon soruşturmasında yeni dalga geldi. Borsada işlem gören bazı hisse senetlerinden manipülasyon yaptığı suçlamasıyla aralarında portföy yönetim şirketlerinin yöneticileri ile Türkiye’nin kuyum ve pırlanta sektörünün lider isimlerinden Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altıntaş’ın da olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

40’TAN FAZLA HİSSE KARA LİSTEDE

Borsa İstanbul’da işlem gören 40’tan fazla hisse senedinde manipülatif işlemler yapıldığını tespit eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yazılı başvurular doğrultusunda dün harekete geçti. İlk operasyon borsada ‘IEYHO’ koduyla işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, ‘VSNMD’ koduyla işlem gören Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, ‘ODINE’ koduyla işlem gören Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ ve ‘TRHOL’ koduyla işlem gören Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ paylarına ilişkin oldu. Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin hisselerinde şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye’de kuyumculuk sektörünün lider markalarından olan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ile kardeşi İnan Altınbaş 31 kişilik şüpheliler listesinde yer aldı. İnan Altınbaş gözaltına alınırken Nusret Altınbaş belirlenen adreslerinde bulunamadı. Ailenin mal varlıkları donduruldu.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

Gözaltı listesindeki diğer isimler şöyle: “Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Fedimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan ile yöneticisi Gülsüm Doğan, diğer yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir, Almus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, Almus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Pardus Portföy Yönetim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Yönetim Kurulu Üyeleri Neda Soydan ve Ömer Eryılmaz, yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur ve çalışanı Ahmet Haluk Güner, bankalardaki portföy çalışanları Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ve Burak Poyraz ve Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya.

117 kat artan hisse senedi!

  • Dosyada adı geçen TRHOL hissesi 2025 yılı Eylül ayında 231 liradan işlem görürken 14 Eylül 2026’da 4.502,50 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 1 yıldaki yükseliş 19 katı aştı. 15 Mart 2024’te 30 TL’den halka arz edilen ODINE’de ise 2 yılda 117 kat artarak 3 bin 512 seviyesini gördü. 5 Şubat 2025’te 37,44 TL’den arz olan VSNMD hissesi 14 kat artarak 554 lira seviyesine yükselirken, IEYHO hissesi kısa sürede 13 kat artarak 17 TL’den 250 TL’ye yükseldi. 4 hisse de zirve fiyatlarından sonra sert düşüşler yaşadı.

404 kişiye adli işlem

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadesini kullandı. Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ve haksız kazançlara yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

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Başlıklar :fonhissemanipülasyonekonomigözaltı
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