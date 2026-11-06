Tezhip Atölyesi'nin yeni durağı KKTC oldu

Tezhip sanatını genç kuşaklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen atölye serisinin üçüncü etkinliği, 6 Kasım Cuma günü ARUCAD’da gerçekleştirildi. Tezhip sanatçısı Canan Gülsüm Gügercin’in rehberliğinde düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler, tezhibin temel tekniklerini ve altınla çalışmanın inceliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Atölye, Türk Altın’ın kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki desteğiyle hayata geçirildi.

Altının sanata dönüşen yolculuğu

El yazması eserlerin, kitap sayfalarının ve levhaların altın ve boyayla bezenmesi sanatı olan tezhip, atölye çalışmalarıyla üniversiteli gençlerle buluşuyor. Gençler, geleneksel motifleri kâğıda aktarırken desen, renk ve kompozisyon arasındaki ilişkiyi uygulama yaparak keşfediyor. Tezhibin en kıymetli malzemelerinden biri olan altınla yapılan çalışmalar, bu sanatın sabır ve dikkat gerektiren yönünü de deneyimleme imkânı sunuyor.

Etkinliğe farklı ülkelerden gençler büyük ilgi gösterdi

KKTC’nin ilk ve tek güzel sanatlar üniversitesi olan ARUCAD, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Üniversitenin bu uluslararası yapısı, Tezhip Atölyesi’ne de yansıdı. Etkinliğe Türkiye ve KKTC’den gençlerin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve İran gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

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Abdurrahman Alp Beyaz gençlere mesaj gönderdi

Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz, Tezhip Atölyesi’ne katılan gençlere bir mesaj gönderdi. Beyaz mesajında, “Bizler Türk Altın olarak, ülkemizin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırırken, altının yalnızca ham hâliyle değil, kültürümüze ve sanatımıza ruh katan bu ışıltısıyla daima yan yanayız. GZT iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu atölyede medeniyetimizin bu köklü mirasını geleceğe taşıyan siz değerli gençlerle buluşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan Kıbrıs’a: Atölyeye ilgi büyüyerek devam ediyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesindeki buluşmaların ardından ARUCAD’a taşınan atölye serisi, geleneksel sanatlara ilgi duyan gençlere bu alanda ilk adımlarını atabilecekleri bir ortam sağlıyor. Türk Altın’ın desteğiyle düzenlenen Tezhip Atölyesi’nin farklı üniversitelerde gençlerle buluşmaya devam etmesi planlanıyor.

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Hayat

Tezhip atölyesinde altın ezip motif işlediler