06/11/2026, Cuma13:55
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
51

Bildirimler

Köy köy dolaşıp kasa kasa topluyorlar06 Kasım 2026 13:07 CumaSON DAKİKA
📌 CUMA HUTBESİ 'Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır'06 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Başsavcılık harekete geçti: Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor06 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Dünyanın en küçük otomobili satışa çıkıyor: Fiyatı lüks arabalarla yarışıyor06 Kasım 2026 12:02 CumaSON DAKİKA
Kullanılmayan izin ücretleri nasıl hesaplanacak: Milyonlarca çalışanı kapsıyor06 Kasım 2026 11:20 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
📌 CUMA HUTBESİ 'Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır'Başsavcılık harekete geçti: Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyorKullanılmayan izin ücretleri nasıl hesaplanacak: Milyonlarca çalışanı kapsıyorAfyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliam: Saldırının nedeni belli olduBurs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Tezhip Atölyesi'nin yeni durağı KKTC oldu

13:35, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Gençler tezhip atölyesinde altını sanata dönüştürdü: Motifleri kendi elleriyle işlediler

Türk Altın’ın desteğiyle düzenlenen Tezhip Atölyesi etkinliklerinin üçüncüsü, Kuzey Kıbrıs’taki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesinde (ARUCAD) gerçekleşti. İstanbul’daki iki buluşmanın ardından ilk kez adaya taşınan atölyede gençler, Türk süsleme sanatının inceliklerini altınla çalışarak öğrendi.

Tezhip sanatını genç kuşaklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen atölye serisinin üçüncü etkinliği, 6 Kasım Cuma günü ARUCAD’da gerçekleştirildi. Tezhip sanatçısı Canan Gülsüm Gügercin’in rehberliğinde düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler, tezhibin temel tekniklerini ve altınla çalışmanın inceliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Atölye, Türk Altın’ın kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki desteğiyle hayata geçirildi.

Altının sanata dönüşen yolculuğu

El yazması eserlerin, kitap sayfalarının ve levhaların altın ve boyayla bezenmesi sanatı olan tezhip, atölye çalışmalarıyla üniversiteli gençlerle buluşuyor. Gençler, geleneksel motifleri kâğıda aktarırken desen, renk ve kompozisyon arasındaki ilişkiyi uygulama yaparak keşfediyor. Tezhibin en kıymetli malzemelerinden biri olan altınla yapılan çalışmalar, bu sanatın sabır ve dikkat gerektiren yönünü de deneyimleme imkânı sunuyor.

Etkinliğe farklı ülkelerden gençler büyük ilgi gösterdi

KKTC’nin ilk ve tek güzel sanatlar üniversitesi olan ARUCAD, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Üniversitenin bu uluslararası yapısı, Tezhip Atölyesi’ne de yansıdı. Etkinliğe Türkiye ve KKTC’den gençlerin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve İran gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

Abdurrahman Alp Beyaz gençlere mesaj gönderdi

Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz, Tezhip Atölyesi’ne katılan gençlere bir mesaj gönderdi. Beyaz mesajında, “Bizler Türk Altın olarak, ülkemizin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırırken, altının yalnızca ham hâliyle değil, kültürümüze ve sanatımıza ruh katan bu ışıltısıyla daima yan yanayız. GZT iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu atölyede medeniyetimizin bu köklü mirasını geleceğe taşıyan siz değerli gençlerle buluşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan Kıbrıs’a: Atölyeye ilgi büyüyerek devam ediyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesindeki buluşmaların ardından ARUCAD’a taşınan atölye serisi, geleneksel sanatlara ilgi duyan gençlere bu alanda ilk adımlarını atabilecekleri bir ortam sağlıyor. Türk Altın’ın desteğiyle düzenlenen Tezhip Atölyesi’nin farklı üniversitelerde gençlerle buluşmaya devam etmesi planlanıyor.

Hayat
Tezhip atölyesinde altın ezip motif işlediler

Başlıklar :Tezhip AtölyesiKKTCtezhip sanatı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Tezhip Atölyesi'nin yeni durağı KKTC oldu
Gençler tezhip atölyesinde altını sanata dönüştürdü: Motifleri kendi elleriyle işlediler
1/3
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet