Haliliye'de dayanışma sıcak yemek desteğiyle büyüyor

Erken doğan bebek iş sahibi etti: Sayıyı 800'e çıkardılar 12,5 ton ürün elde ettiler

Van'da memuriyetten ayrılarak doğal sirke, tahin ve kozmetik ürünleri üretmeye başlayan, daha sonra arıcılığa da yönelen Esma ve Muhammed Şerif Balkaya çifti, bu yıl 800 kovandan prolin değeri yüksek olan 12,5 ton bal elde etti. Esma Balkaya, "Endemik bitki çeşitliliği ne kadar fazlaysa balın prolin değeri de o kadar yüksek olabiliyor. Prolin değerinin 3 bin 58 çıkması, bölgemizin çiçek florasının ve endemik bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor" dedi.