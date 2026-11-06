Yüz bin bebekte bir görülüyor: Doktorun dikkati minik bir hayatı kurtardı

Samsun’da yaşayan Şule (29) ve Furkan (29) Yeşil çiftinin ikinci çocukları olan Kutay, 38 haftalıkken normal doğumla dünyaya geldi. Doğumunun ardından ilk günlerde herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan bebek, bir haftalık olduğunda kusmaya, emmeyi reddetmeye ve halsizleşmeye başladı. Ailesi tarafından acil servise götürülen Kutay bebek, buradan Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.





Yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin yapılan tetkiklerinde ağır tuz kaybı, sıvı açığı ve kilo kaybı belirlendi. Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren, yaptığı incelemeler sonucunda nadir görülen psödohipoaldosteronizm (PHA) hastalığını tespit etti. Genetik testlerle de doğrulanan hastalık nedeniyle bebeğin vücudundaki tuz dengesi bozulurken, erken tanı ve tedaviyle hayati tehlikenin önüne geçildi.