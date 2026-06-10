Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, dört kişi yaralandı

Yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Hasan Saka’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste yaralanan O.Ü., K.K. ve Ş.Ü. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.