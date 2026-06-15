30 yıl önce kendi emeğiyle yaptı: Motiflerle süslediği ev turistlerin ilgi odağı oldu

Evi yaklaşık 30 yıl önce bitirdiğini ifade eden Oslu, "Buna denk yaşını gösteren ve ömrünü simgeleyen 3 Y harfinden oluşturduğu kayaya da benim mezarım. Yılanlar birbirine aşık iki genci, ay yıldız ise devletimiz ve Türk bayrağımızın sembolü anlamına geliyor. Bu eserimi gösteriyorum ki millet baksın öğrensin ve bunları yapacak ustalar çıksın" dedi.