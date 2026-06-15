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30 yıl önce kendi emeğiyle yaptı: Motiflerle süslediği ev turistlerin ilgi odağı oldu

30 yıl önce kendi emeğiyle yaptı: Motiflerle süslediği ev turistlerin ilgi odağı oldu

08:3215/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
IHA
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Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan Sadık Oslu insanlara evine yaptığı motiflerle mesaj veriyor. Yaklaşık 30 yıl önce tamamen kendi emeğiyle yaptığı ev şu an turistlerin ilgi odağı oldu.

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Oslu, 30 yıl önce birçok figür de kullanarak kendi evini inşa etti.


Birbirine bakan iki yılan figürünün aşk ve evliliği, kalp figürüyle insanın birbirine sevgiyle bakması gerektiğini ve Türk bayrağı figürüyle devletin birliği ve çatısı altında tek olduğunu simgeleyen Oslu’nun evi şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Evin yapımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Oslu, bu evi kendi imkanlarıyla kayalıklardan taşları yuvarlaya yuvarlaya getirip yontarak yaptığını ve bunu da yeterli malzeme olmamasına rağmen başardığını ifade etti. 

Evi yaklaşık 30 yıl önce bitirdiğini ifade eden Oslu, "Buna denk yaşını gösteren ve ömrünü simgeleyen 3 Y harfinden oluşturduğu kayaya da benim mezarım. Yılanlar birbirine aşık iki genci, ay yıldız ise devletimiz ve Türk bayrağımızın sembolü anlamına geliyor. Bu eserimi gösteriyorum ki millet baksın öğrensin ve bunları yapacak ustalar çıksın" dedi.

Köy halkından Serdar Tosun ise bu yapının çok uzun yıllar önce yapıldığını, son yıllarda turistlerin de burayı sık sık ziyaret ettiğini vurguladı.

Zamanla daha da ilgi çeken ev, birçok kişiye hem taşıdığı anlamlarla ilham veriyor hem de geleneksel mimariye farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

#Şırnak
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