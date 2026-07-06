Kuralları ihlal eden yandı: Yüzlerce sürücüye ceza yağdı

Düzce’de jandarma ve polis trafik ekipleri trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 15 bin 587 araç, 2 bin 608 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 979 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 191 araç trafikten men edildi.