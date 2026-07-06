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Kuralları ihlal eden yandı: Yüzlerce sürücüye ceza yağdı

Kuralları ihlal eden yandı: Yüzlerce sürücüye ceza yağdı

14:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
IHA
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Düzce’de 191 araç trafikten men edildi
Düzce’de 191 araç trafikten men edildi

Düzce’de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde 979 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 191 araç trafikten men edildi.

Düzce’de jandarma ve polis trafik ekipleri trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 15 bin 587 araç, 2 bin 608 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 979 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 191 araç trafikten men edildi.

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı.


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